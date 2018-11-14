Гройсман анонсував перевірки витрачання коштів у сфері оборони

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман відреагував на претензії Полторака про брак коштів у бюджеті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував проведення перевірок ефективності витрачання коштів у сфері оборони. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, таким чином, Гройсман відреагував на заяву міністра оборони Степана Полторака про недостатність закладених у бюджеті-2019 коштів.

"Тут питання й в ефективності використання бюджетних коштів в оборонній сфері. Це те, на що треба буде дати відповідь. Я думаю, якщо ви внесете пропозиції, то я доручу Державній аудитслужбі перевірити всі ці витрати і подивитися, де ефективність, а де неефективність", - заявив Гройсман.

У відповідь міністр оборони підтримав дану ініціативу.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що вважає недостатнім рівень фінансування сектору оборони в бюджеті-2019.

"Над бюджетом на 2019 рік ми дуже довго працювали. Але, на моє переконання, фінансовий ресурс, який передбачено в бюджеті на 2019 на оборону, є недостатнім", - сказав міністр.

Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив проект закону про державний бюджет на 2019 для розгляду у другому читанні Верховною радою.