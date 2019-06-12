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Гройсман анонсував призначення нових голів ОДА

Новини » Політика    12.06.2019 - 12:32
Гройсман анонсував призначення нових голів ОДА
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голів ОДА призначає президент, але за поданням Кабміну

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував призначення нових голів обласних державних адміністрацій. Про це він сказав на засіданні уряду 12 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав процедуру їх призначення: вона передбачає подання Кабінету міністрів за підписом прем’єр-міністра президенту на призначення.

"Я думаю, що найближчим часом ми вже будемо призначати нових голів адміністрацій", - сказав Гройсман.

У свою чергу представник президента в Кабміні Андрій Герус очікує подання Кабміну вже на наступному тижні.

"Я думаю, в найближчий час будуть кандидатури по губернаторах, і, якби Кабінет міністрів оперативно опрацював, на наступному Кабміні були б відповідні подання, то це було б дуже добре", - зазначив Герус.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, 11 червня Володимир Зеленський звільнив 15 глав обласних державних адміністрацій. Зокрема, були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької ОДА.

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