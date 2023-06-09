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Гроссі закликав світ допомогти Україні у ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС

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П'ятниця 09 червня 2023 16:49
Гроссі закликав світ допомогти Україні у ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про те, що запускає програму допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його мікроблог у Twitter.

За його словами, така програма покликана допомогти ліквідувати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Він розповів, що відкрив програму у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Гроссі заявляв, що прорвана дамба Каховської ГЕС внаслідок теракту Росії становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі затопило частину населених пунктів Херсонської області.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Підрив Каховської ГЕС може вплинути на ЗАЕС

За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована.

Він також наголосив, що підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози.

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Каховська ГЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
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