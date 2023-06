Гроссі закликав світ допомогти Україні у ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС

За його словами, така програма покликана допомогти ліквідувати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Він розповів, що відкрив програму у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Гроссі заявляв, що прорвана дамба Каховської ГЕС внаслідок теракту Росії становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції.

Today, I am launching a programme of assistance to #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O