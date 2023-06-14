Гроссі відклав поїздку на ЗАЕС через міркування безпеки, - The Guardian

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі відклав заплановану раніше на середу поїздку на Запорізьку АЕС у зв'язку з можливими ризиками, викликаними підривом РФ Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними високопоставленого українського урядовця, на якого посилається видання, подорож відкладена "доки подорожувати не стане безпечніше". За його словами, візит буде відкладено на "кілька годин".

"Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати", - сказав високопоставлений український урядовець. Але він не повідомив, коли Гроссі прибуде на ЗАЕС.

Водночас як пише The Guardian, Гроссі відвідає станцію у четвер.

Раніше очікувалося, що Гроссі прибуде на станцію у середу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 13 червня.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у перші тижні вторгнення в Україну у лютому минулого року. Після цього загарбники постійно наражають на ризик безперервність діяльності станції, яка кілька разів виявлялася відключеною від енергосистеми України. Крім того, РФ "нашпигувала" станцію технікою, військовими, а також замінувала її.

Після підриву Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища для цього процесу. Буквально наступного дня після підриву греблі, 7 червня, Гроссі заявляв, що "у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками".