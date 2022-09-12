Гросси о вчерашних масштабных ударах по Украине: МАГАТЭ не наблюдает угроз для АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ходе пресс-конференции.
"Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, то мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них", - заявил Гросси.
При этом, по его словам, агентство "очень внимательно следит за ситуацией в Украине".
Напомним, вчера, 11 сентября, российские оккупанты нанесли масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была повреждена харьковская ТЭЦ-5.
После этого в ряде областей Украины начались проблемы с электроснабжением.
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