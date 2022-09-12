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Гроссі про вчорашні масштабні удари по Україні: МАГАТЕ не спостерігає загроз для АЕС

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Відень, Понеділок 12 вересня 2022 17:05
Гроссі про вчорашні масштабні удари по Україні: МАГАТЕ не спостерігає загроз для АЕС Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поки не спостерігає критичної ситуації на атомний електростанціях України після масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в ході прес-конференції.

"Оскільки це питання стало настільки потенційно серйозним, то ми здійснюємо моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції. На даний момент ми не побачили або не були проінформовані про критичну ситуацію на них", - заявив Гроссі.

При цьому, за його словами, агентство "дуже уважно стежить за ситуацією в Україні".

Нагадаємо, вчора, 11 вересня, російські окупанти завдали масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, була пошкоджена Харківська ТЕЦ-5.

Після цього у ряді областей України почалися проблеми з електропостачанням.

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