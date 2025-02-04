Гроссі під час візиту в Україну відвідає Київську підстанцію

Нагадаємо, кілька днів тому на сайті МАГАТЕ повідомлялося, що Гроссі прибуде в Україну "для зустрічі на високому рівні".

"Допоки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ буде присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримання ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", - наголосив гендиректор агентства.

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