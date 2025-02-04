Гросси во время визита в Украину посетит Киевскую подстанцию

Напомним, несколько дней назад на сайте МАГАТЭ сообщалось, что Гросси прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне".

"Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет присутствовать и оставаться активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной", - подчеркнул гендиректор агентства.

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