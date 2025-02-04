Гросси во время визита в Украину посетит Киевскую подстанцию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках визита в Киев, 4 февраля, посетит Киевскую подстанцию. Это уже его 11-й визит в Украину с начала полномасштабной войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Во время моего 11-го визита в Украину с начала войны я отправляюсь на Киевскую подстанцию, критически важную для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить повреждения и помочь предотвратить ядерную аварию", - написал гендиректор МАГАТЭ.
Он отметил, что уязвимость электросети представляет растущий риск для всех АЭС, а не только для Запорожской атомной электростанции
Напомним, несколько дней назад на сайте МАГАТЭ сообщалось, что Гросси прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне".
"Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет присутствовать и оставаться активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной", - подчеркнул гендиректор агентства.
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