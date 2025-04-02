Гроссі може піти з МАГАТЕ: на яку посаду він претендує

"Я обмірковую це, і обмірковую дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на даний момент", - сказав він.

Гроссі нагадав, що процес відбору наступника чинного генсека ООН Антоніу Гутерріша ще не розпочався.

"Цей процес розпочнеться наприкінці цього року, коли в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй буде опубліковано відповідний заклик до висунення кандидатур", - додав він.

Гроссі також згадав про "параліч" Ради безпеки ООН.

"Це не може рухатися вперед. Я вважаю, що міжнародні особи, які ухвалюють рішення, повинні працювати з тією реальністю, яка у них є, а не з тією, яка має бути. Якби в нас була Рада Безпеки, яка працювала б ідеально, у нас, очевидно, не було б тих конфліктів, які в нас є", - додав Гроссі.