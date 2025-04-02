Гросси может уйти из МАГАТЭ: на какую должность он претендует

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет баллотироваться на пост генсека ООН. Она станет вакантной с 2026 года.
Об этом он заявил во время выступления в Аргентинском совете по международным отношениям (CARI), пишет РБК-Украина со ссылкой на Lanacion.
"Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент", - сказал он.
Гросси напомнил, что процесс отбора преемника действующего генсека ООН Антониу Гутерриша еще не начался.
"Этот процесс начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур", - добавил он.
Гросси также упомянул о "параличе" Совета безопасности ООН.
"Это не может двигаться вперед. Я считаю, что международные лица, принимающие решения, должны работать с той реальностью, которая у них есть, а не с той, которая должна быть. Если бы у нас был Совет Безопасности, который работал бы идеально, у нас, очевидно, не было бы тех конфликтов, которые у нас есть", - добавил Гросси.
Рафаэль Мариано Гросси - аргентинский дипломат, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии с 3 декабря 2019 года.
Ранее был послом Аргентины в Австрии, Словении, Словакии и международных организациях, базирующихся в Вене (2013-2019 гг.).
В 2019 году Гросси был избран генеральным директором МАГАТЭ. Кроме того, в 2023 году Гросси был повторно назначен на должность гендиректора МАГАТЭ.
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