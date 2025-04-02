Гросси может уйти из МАГАТЭ: на какую должность он претендует

"Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент", - сказал он.

Гросси напомнил, что процесс отбора преемника действующего генсека ООН Антониу Гутерриша еще не начался.

"Этот процесс начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур", - добавил он.

Гросси также упомянул о "параличе" Совета безопасности ООН.

"Это не может двигаться вперед. Я считаю, что международные лица, принимающие решения, должны работать с той реальностью, которая у них есть, а не с той, которая должна быть. Если бы у нас был Совет Безопасности, который работал бы идеально, у нас, очевидно, не было бы тех конфликтов, которые у нас есть", - добавил Гросси.