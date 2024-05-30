Допомога військовим з інвалідністю: хто і як може отримати виплати

Хто має право на ОГД?

Розраховувати на допомогу у разі встановлення інвалідності можуть військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, які пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби.

Військовослужбовці строкової служби право на ОГД мають за умови, що інвалідність встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби. До осіб звільнених з військової служби вимоги ті ж самі - часткова втрата працездатності має бути встановлена протягом трьох місяців після звільнення зі служби.

Куди необхідно звернутися для отримання ОГД?

Для отримання ОГД необхідно звернутися:

для тих, хто служить - до військової частини;

для звільнених зі Збройних сил - до районного ТЦК та СП;

звільнені з інших військових формувань мають звернутися безпосередньо до формувань, в яких проходили службу перед звільненням (Нацгвардія, Службу безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МО, Держспецзв’язок, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту та ін.).

В який термін необхідно звернутися за допомогою

Право на одноразову грошову допомогу можна реалізувати не пізніше ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності.

Який розмір допомоги і від чого він залежить?

Розмір ОГД залежить від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року, та щорічно підвищується. Зокрема, у 2024 році цей мінімум становить 3 028 грн, а розмір допомоги становить

у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності внаслідок поранення, травми, контузії, захворювання – залежно від встановленого відсотка втрати працездатності: від 7,6 тис. грн (5 % втрати працездатності, пов’язані з проходженням служби) до 63,6 тис. грн (30 % втрати працездатності, пов’язані з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби);

у разі встановлення інвалідності – залежно від причини та групи інвалідності: від 212 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 211,2 тис. грн (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).

Як призначається і виплачується одноразова грошова допомога?

Призначення та виплата ОДГ складається с трьох пунктів:

військова частина (ТЦК та СП - для звільнених зі ЗСУ) приймає документи, засвідчує їх копії та разом з висновком щодо можливості призначення ОГД надсилає до Департаменту соціального забезпечення Міноборони. Зазначаємо, що військовослужбовці інших військових формувань звертаються до формувань, в яких проходили військову службу;

у ЗСУ документи подає Департамент соціального забезпечення на розгляд відповідної комісії для прийняття рішення про призначення допомоги – не пізніше ніж 30 діб з дня отримання всіх визначених законодавством документів;

рішення комісії доводиться до військової частини (ТЦК та СП - для звільнених зі ЗСУ), яка повідомляє про це заявника, і після надходження коштів перераховує їх на вказаний ним рахунок.

Як отримати довідку про обставини поранення, травми, контузії, каліцтва?

Для отримання довідки необхідно звернутися до командира військової частини з відповідним рапортом.

Який перелік документів та хто їх надає?

Для оформлення одноразової грошової допомоги у разі поранення, травми, контузії, каліцтва або інвалідності військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби) необхідно подати такі документи: