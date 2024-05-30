Помощь военным с инвалидностью: кто и как может получить выплаты

Кто имеет право на ОДП?

Рассчитывать на помощь в случае установления инвалидности могут военнослужащие или лица, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы.

Военнослужащие срочной службы имеют право на ОДП при условии, что инвалидность установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы. К лицам уволенным с военной службы требования те же – частичная потеря трудоспособности должна быть установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы.

Куда нужно обратиться для получения ОДП?

Для получения ОДП необходимо обратиться:

для тех, кто служит - в воинскую часть;

для уволенных из Вооруженных сил - в районный ТЦК и СП;

уволенные из других военных формирований должны обратиться непосредственно к формированию, в котором проходили службу перед увольнением (Нацгвардия, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МО, Госспецсвязь, Государственная пограничная служба, Государственная специальная служба транспорта и др.).

В какой срок необходимо обратиться за помощью

Право на единовременную денежную помощь можно реализовать не позднее чем через 3 года после получения справки МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности.

Каков размер пособия и от чего он зависит?

Размер ОДП зависит от прожиточного минимума, установленного законодательством на 1 января соответствующего года, и ежегодно повышается. В частности, в 2024 году этот минимум составляет 3028 грн, а размер пособия составляет:

в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности вследствие ранения, травмы, контузии, заболевания – в зависимости от установленного процента потери трудоспособности: от 7,6 тыс. грн (5% потери трудоспособности, связанные с прохождением службы) до 63,6 тыс. грн (30% потери трудоспособности, связанные с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы);

в случае установления инвалидности – в зависимости от причин и группы инвалидности: от 212 тыс. грн (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211,2 тыс. грн (1 группа, связанная с защитой Родины или исполнением) обязанности военной службы).

Как назначается и выплачивается единовременная денежная помощь?

Назначение и выплата ОДП состоит из трех пунктов:

военная часть (ТЦК и СП - для уволенных из ВСУ) принимает документы, удостоверяет их копии и вместе с выводом о возможности назначения ОДП направляет в Департамент социального обеспечения Минобороны. Отмечаем, что военнослужащие других военных формирований обращаются к формированиям, где проходили военную службу;

в ВСУ документы представляет Департамент социального обеспечения на рассмотрение соответствующей комиссии для принятия решения о назначении помощи – не позднее 30 суток со дня получения всех определенных законодательством документов;

решение комиссии доводится до воинской части (ТЦК и СП - для уволенных из ВСУ), уведомляющей об этом заявителя, и после поступления средств перечисляет их на указанный им счет.

Как получить справку об обстоятельствах ранения, травмы, контузии, увечья?

Для получения справки следует обратиться к командиру воинской части с соответствующим рапортом.

Какой список документов и кто их предоставляет?

Для оформления единоразового пособия в случае ранения, травмы, контузии, увечья или инвалидности военнослужащему (лицу, уволенному с военной службы) необходимо подать следующие документы: