Українці можуть отримати грошову допомогу від ООН: що для цього потрібно

Допомога надається особам, що відповідають наступним критеріям:

Проживають на територіях активних або потенційних бойових дій (згідно з наказом № 309).

Отримують соціальну допомогу менше ніж 3 250 грн на місяць.

Не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Не отримують міжнародної грошової підтримки від інших організацій під час надання допомоги.

Розмір фінансової підтримки становить різницю між 3 250 грн та сумою соціальної допомоги, яку особа вже отримує від держави.

Наприклад, якщо сума існуючої допомоги становить 2 700 грн, ВПП ООН виплачуватиме додаткові 550 грн.

Програма розрахована на 6 місяців, а загальна сума, яку ВПП ООН виділила на цю ініціативу, перевищує 284 млн грн.

Кошти надаються шляхом переказу на банківський рахунок або адресною доставкою через "Укрпошту". Банківські перекази вже розпочато, а виплати через «Укрпошту» планується почати протягом кількох тижнів.

З лютого по квітень 2024 року проект було розширено для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, охопивши понад 750 тисяч українців.

Сьогодні щомісячну допомогу від програми отримують понад 400 тисяч пенсіонерів. Програма фінансується за рахунок внесків від Німеччини, Європейського Союзу, США, Франції та приватних донорів.