Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: что для этого нужно

Помощь предоставляется лицам, которые соответствуют следующим критериям:

Проживают на территориях активных или потенциальных боевых действий (согласно приказу № 309).

Получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц.

Не получают помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Не получают международной денежной поддержки от других организаций во время предоставления помощи.

Размер финансовой поддержки составляет разницу между 3 250 грн и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства.

Например, если размер существующей помощи составляет 2 700 грн, ВПП ООН выплачивает дополнительные 550 грн.

Программа рассчитана на 6 месяцев, а общая сумма, которую ВПП ООН выделила на эту инициативу, превышает 284 млн грн.

Средства предоставляются путем перевода на банковский счет или адресной доставкой через "Укрпочту". Банковские переводы уже начаты, а выплаты через "Укрпочту" планируется начать в течение нескольких недель.

С февраля по апрель 2024 года проект был расширен для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, охватив более 750 тысяч украинцев.

Сегодня ежемесячную помощь от программы получают более 400 тысяч пенсионеров. Программа финансируется за счет взносов от Германии, Европейского Союза, США, Франции и частных доноров.