Шуляк розповіла, чому більшість українців, чиє житло постраждало від війни, не можуть податись на компенсацію
Серед громадян, які подаються на компенсації за програмою "єВідновлення", тільки у 20% є правовстановлюючі документи на житло, що є умовою для подання відповідної заяви.
Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За її словами, з моменту запуску Реєстру пошкодженого і знищеного майна у травні 2023 року громадяни, чиє житло постраждало внаслідок війни, подали 780 тисяч інформаційних повідомлень про це, але тільки 150 тисяч з них подали заяви про компенсацію. Це результат того, що у громадянина не було документів, які підтверджують право власності на таке житло.
"Алгоритм наступний - спочатку за допомогою "Дії", або через ЦНАП людина подає інформаційне повідомлення про те, що її житло постраждало внаслідок бойових дій або обстрілів. Наступний крок - вона подає заяву на компенсацію. Заяву не можна подати окремо, спочатку потрібне інформаційне повідомлення. Це дозволяє нам сформувати єдину базу пошкодженого житла. Але як ми бачимо, тільки 20% інформаційних повідомлень перетворюються на заяви", - зазначила Шуляк.
Вона пояснила, що основною причиною того, що громадяни не можуть "конвертувати" інформаційні повідомлення у заяви на компенсацію - відсутність у них правовстановлюючих документів. Це потрібно для того, щоб виплати отримували саме власники житла, а не, наприклад, орендарі, або взагалі шахраї. Серед причин відсутності документів щодо права власності - вони могли залишитись у житлі, яке було знищене, або їх могли втратити під час втечі від війни, або залишитись у житлі, яке зараз у тимчасовій окупації.
“Справа в тому, що у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, де власне і фіксуються документи, що підтверджують право власності на обʼєкт нерухомості, запрацював тільки у 2014 році. Саме від цього часу інформація про набуття права власності фіксуються там автоматично. Якщо житло було придбане раніше, документи слід вносити власноруч. Без такого запису у цьому документі право власності лишається переважно тільки на папері. Або потрібно піднімати дані з БТІ, що також дуже непросто. Але люди просто не знали про це", - зазначила Олена Шуляк.
Вона додала, громадянам, які придбали житло до 2014 року, слід завчасно потурбуватись про фіксацію цього у Реєстрі речових прав. Без цього вони не зможуть подати заяву на компенсацію, якщо їх житло постраждає. Зробити це можна через портал або застосунок "Дія".
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