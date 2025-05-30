Грошова допомога від NRC: як дізнатися, чи отримаєте 10 тисяч гривень

Норвезька рада у справах біженців (NRC) відновила грошову допомогу для українців. Прийом заявок завершено, вже доступна перевірка статусу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на NRC .

Прийом заявок на отримання грошової допомоги NRC в Україні тривав з 19 по 27 травня 2025 року. Програма надає фінансову підтримку найбільш вразливим домогосподарствам, які постраждали від війни.

Сума допомоги - 10 800 гривень на особу, максимум - на п’ять осіб у домогосподарстві.

Як перевірити статус заявки

28 травня на офіційній платформі NRC з’явився інструмент самоперевірки заявки. Він дозволяє дізнатися актуальний статус вашої заяви.

Для цього потрібно:

перейти на сторінку перевірки (посилання на платформу NRC);

ввести код заявки (ID) - ви отримали його при реєстрації;

ввести номер телефону, вказаний у заявці;

натиснути кнопку "Перевірити статус" - система покаже оновлену інформацію.



SMS та повідомлення у WhatsApp із кодом заявки (скриншот: NRC)

У разі важливих змін ви отримаєте SMS або повідомлення у WhatsApp з проханням перевірити статус.

Важливо пам'ятати

Без ID перевірити статус неможливо. Зберігайте код у безпечному місці.

Якщо користуєтеся WhatsApp - переконайтеся, що додаток встановлено на телефон із вказаним номером.

Через навантаження система може працювати із затримками - повторіть перевірку пізніше.

Хто мав право подавати заявку

Пріоритет в отриманні грошової допомоги від NRC надається тим, хто:

проживає на територіях бойових дій;

був змушений покинути дім;

повернувся на деокуповані території.

Усі заявки проходять перевірку на соціально-економічну вразливість. Якщо ви вже отримували допомогу менш ніж пів року тому, заявка може бути відхилена.

Важливо пам’ятати, що подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги. Процес розгляду займає 5-6 тижнів, або довше - у разі помилок у заявці.

Заявка є безкоштовною, а подати її можна лише через офіційну платформу.