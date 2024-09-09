Грошова допомога українцям від норвезьких благодійників: як подати заявку

Хто може отримати грошову допомогу від NRC

Норвезька рада у справах біженців або ж NRC працює в Україні з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році її діяльність було суттєво розширено - щоб допомогти людям, які того потребують.

Масштабна програма багатоцільової грошової допомоги (MPCA) призначена для осіб, які найбільше постраждали від війни. Вона надається у вигляді грошових виплат для задоволення різноманітних потреб українців - залежно від пріоритетів і обставин (їжа, освіта, медична допомога, житло тощо).

При цьому отримати таку допомогу можуть найбільш вразливі категорії населення:

особи, що проживають у зоні бойових дій

особи, що постраждали від нещодавніх подій в Україні

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені залишити власні домівки

"Важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично знаходиться на території України. Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC, ви все одно можете подати заявку на додаткову допомогу", - уточнюють норвезькі благодійники.

Як і в які строки можна подати заявку на отримання допомоги

Процес подачі заявок на отримання фінансової допомоги стартував з 9 години ранку 9 вересня 2024 року й триватиме впродовж 10 днів - до 17 години 18 вересня 2024 року.

"Під час попереднього етапу подачі заявок ми допомогли понад 76 тис. особам, що склало 10% від усіх поданих заявок. Цього разу ми плануємо надати допомогу більш ніж 55 тис. особам", - розповіли у прес-службі Норвезької ради у справах біженців.

Для того, щоб подати заявку, необхідно перейти на сайт NRC і заповнити спеціальну форму.

У NRC уточнюють, що всі заявки, подані впродовж вищезазначеного терміну, будуть оцінюватися однаково. Тобто нема потреби поспішати з подачею заявки в перший день (адже це може вплинути на стабільність роботи електронної системи).

"Зверніть увагу, що подані заявки може бути вибірково обрано для перевірки зі сторони NRC з метою верифікації інформації. Важливо заповнювати форму уважно та коректно", - додали в організації.

Ознайомитись з інструкцією щодо подання заявок й отримання фінансової допомоги можна на офіційному порталі NRC.

Варто зазначити, що після завершення процесу подання заявки, команда NRC опрацює інформацію та схвалить рішення щодо заявки впродовж 3-4 тижнів. Однак якщо в заявці є помилки, процес може затягнутися.

Для отримання додаткової інформації, в NRC радять:

скористатися месенджером у Facebook

зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 302 007

написати листа на електронну адресу: ua.info@nrc.no

Насамкінець українцям нагадали, що NRC ніколи не запитує дані щодо кредитної картки, PIN-код або CVV.

"Гуманітарна допомога є безкоштовною, і від вас ніколи не повинні вимагати оплати за неї. Якщо ви отримаєте будь-яке підозріле повідомлення електронною поштою, sms або в соціальних мережах, не відповідайте на нього", - застерегли в NRC.