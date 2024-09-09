Денежная помощь украинцам от норвежских благотворителей: как подать заявку

В понедельник, 9 сентября, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NRC в Facebook.
Норвежский совет по делам беженцев или NRC работает в Украине с 2014 года. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году его деятельность была существенно расширена - чтобы помочь нуждающимся людям.
Масштабная программа многоцелевой денежной помощи (MPCA) предназначена для лиц, наиболее пострадавших от войны. Она предоставляется в виде денежных выплат для удовлетворения разнообразных потребностей украинцев - в зависимости от приоритетов и обстоятельств (еда, образование, медицинская помощь, жилье и т.п.).
При этом получить такую помощь могут наиболее уязвимые категории населения:
"Важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины. Если вы раньше получали денежную помощь от NRC, вы все равно можете подать заявку на дополнительную помощь", - уточняют норвежские благотворители.
Процесс подачи заявок на получение финансовой помощи стартовал с 9 часов утра 9 сентября 2024 года и продлится в течение 10 дней - до 17 часов 18 сентября 2024 года.
"Во время предыдущего этапа подачи заявок мы помогли более 76 тыс. лицам, что составило 10% от всех поданных заявок. На этот раз мы планируем оказать помощь более 55 тыс. лиц", - рассказали в пресс-службе Норвежского совета по делам беженцев.
Для того чтобы подать заявку, необходимо перейти на сайт NRC и заполнить специальную форму.
В NRC уточняют, что все заявки, поданные в течение указанного выше срока, будут оцениваться одинаково. То есть нет необходимости спешить с подачей заявки в первый день (ведь это может повлиять на стабильность работы электронной системы).
"Обратите внимание, что поданные заявки могут быть выборочно выбраны для проверки со стороны NRC с целью верификации информации. Важно заполнять форму внимательно и корректно", - добавили в организации.
Ознакомиться с инструкцией по подаче заявок и получению финансовой помощи можно на официальном портале NRC.
Следует отметить, что после завершения процесса подачи заявки команда NRC проработает информацию и принимает решение по заявке в течение 3-4 недель. Однако, если в заявке есть ошибки, процесс может затянуться.
Для получения дополнительной информации, в NRC советуют:
В заключение украинцам напомнили, что NRC никогда не спрашивает данные насчет кредитной карты, PIN-кода или CVV.
"Гуманитарная помощь является бесплатной, и от вас никогда не должны требовать оплаты за нее. Если вы получите любое подозрительное сообщение по электронной почте, sms или в социальных сетях, не отвечайте на него", - предупредили в NRC.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы на прифронтовых территориях получат деньги на покупку дров и угля.
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