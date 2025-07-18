Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з українців отримає і скільки

До Дня Незалежності України у 2025 році учасники бойових дій, ветерани та інші категорії громадян отримають щорічну разову грошову допомогу.

Нагадаємо, ці щорічні виплати передбачені законами України "Про статус ветеранів війни" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони роз’яснило, як і хто може отримати грошове забезпечення військового, який зник безвісти або потрапив у полон. Виплати можливі лише за наявності особистого розпорядження або для родичів першої/другої черги. Подача документів - через ТЦК. Кошти виплачують щомісяця, але не у випадку добровільної здачі чи дезертирства.

Також ми розповідали, що родини військових, які загинули в російському полоні під час воєнного стану, отримають одноразову допомогу - 15 мільйонів гривень. ВР також подовжила термін для отримання компенсації за поранення до 1 року та оновила формулу розрахунку виплат у разі зміни групи інвалідності.

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