Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з українців отримає і скільки
До Дня Незалежності України у 2025 році учасники бойових дій, ветерани та інші категорії громадян отримають щорічну разову грошову допомогу.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №486.
Хто отримає виплату і в якому розмірі:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів - 1000 гривень;
- особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів:
- І група - 3100 гривень;
- ІІІ група - 2900 гривень;
- ІІІІ група - 2700 гривень;
- особи з особливими заслугами перед Батьківщиною - 3100 гривень;
- члени сімей загиблих військових, ветеранів війни, а також дружини/чоловіки, які не вступили у повторний шлюб - 650 гривень;
- учасники війни, колишні в’язні, вивезені на примусові роботи, діти партизанів - 450 гривень.
Як отримати допомогу
Чинні військовослужбовці отримають виплату за місцем служби. Військові частини самі формують списки осіб зі статусом УБД.
Пенсіонери (ветерани війни) - виплата нараховується автоматично разом із серпневою пенсією.
Інші цивільні учасники бойових дій мають до 1 серпня звернутися до територіального органу Пенсійного фонду:
- особисто у сервісному центрі чи ЦНАП,
- поштою,
- онлайн - через портал ПФУ з електронним підписом.
Виплата має надійти до 24 серпня.
Нагадаємо, ці щорічні виплати передбачені законами України "Про статус ветеранів війни" та "Про жертви нацистських переслідувань".
Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони роз’яснило, як і хто може отримати грошове забезпечення військового, який зник безвісти або потрапив у полон. Виплати можливі лише за наявності особистого розпорядження або для родичів першої/другої черги. Подача документів - через ТЦК. Кошти виплачують щомісяця, але не у випадку добровільної здачі чи дезертирства.
Також ми розповідали, що родини військових, які загинули в російському полоні під час воєнного стану, отримають одноразову допомогу - 15 мільйонів гривень. ВР також подовжила термін для отримання компенсації за поранення до 1 року та оновила формулу розрахунку виплат у разі зміни групи інвалідності.
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