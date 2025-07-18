Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из украинцев получит и сколько
Ко Дню Независимости Украины в 2025 году участники боевых действий, ветераны и другие категории граждан получат ежегодную разовую денежную помощь.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №486.
Кто получит выплату и в каком размере:
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей - 1000 гривен;
- лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей:
- І группа - 3100 гривен;
- ІІІ группа - 2900 гривен;
- ІІІІ группа - 2700 гривен;
- лица с особыми заслугами перед Родиной - 3100 гривен;
- члены семей погибших военных, ветеранов войны, а также жены/мужчины, которые не вступили в повторный брак - 650 гривен;
- участники войны, бывшие узники, вывезенные на принудительные работы, дети партизан - 450 гривен.
Как получить помощь
Действующие военнослужащие получат выплату по месту службы. Воинские части сами формируют списки лиц со статусом УБД.
Пенсионеры (ветераны войны) - выплата начисляется автоматически вместе с августовской пенсией.
Другие гражданские участники боевых действий должны до 1 августа обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда:
- лично в сервисном центре или ЦПАУ,
- по почте,
- онлайн - через портал ПФУ с электронной подписью.
Выплата должна поступить до 24 августа.
Напомним, эти ежегодные выплаты предусмотрены законами Украины "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований".
Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны разъяснило, как и кто может получить денежное обеспечение военного, который пропал без вести или попал в плен. Выплаты возможны только при наличии личного распоряжения или для родственников первой/второй очереди. Подача документов - через ТЦК. Средства выплачивают ежемесячно, но не в случае добровольной сдачи или дезертирства.
Также мы рассказывали, что семьи военных, погибших в российском плену во время военного положения, получат единовременное пособие - 15 миллионов гривен. ВР также продлила срок для получения компенсации за ранения до 1 года и обновила формулу расчета выплат в случае изменения группы инвалидности.
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