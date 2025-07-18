Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из украинцев получит и сколько

Ко Дню Независимости Украины в 2025 году участники боевых действий, ветераны и другие категории граждан получат ежегодную разовую денежную помощь.

Напомним, эти ежегодные выплаты предусмотрены законами Украины "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований".

Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны разъяснило, как и кто может получить денежное обеспечение военного, который пропал без вести или попал в плен. Выплаты возможны только при наличии личного распоряжения или для родственников первой/второй очереди. Подача документов - через ТЦК. Средства выплачивают ежемесячно, но не в случае добровольной сдачи или дезертирства.

Также мы рассказывали, что семьи военных, погибших в российском плену во время военного положения, получат единовременное пособие - 15 миллионов гривен. ВР также продлила срок для получения компенсации за ранения до 1 года и обновила формулу расчета выплат в случае изменения группы инвалидности.

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