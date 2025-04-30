Гроші, житло, субсидії: які програми допомоги ВПО працюють у 2025 році

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Кому можна подати заявку на субсидію на оренду житла?

Хто отримує екстрену допомогу на сім’ю?

Кому можна подати заявку на щомісячні виплати?

Як діє програма підтримки від Світового банку?

Субсидії на оренду житла для ВПО

На сьогодні коштом міжнародних організацій, субсидії на оренду житла надаються з урахуванням рівня доходів родини, того, скільки коштує оренда житла в конкретному регіоні та скільки людей входять у склад родини ВПО.

"В рамках пілотного проєкту ми застосовуємо підхід, коли родина ВПО має витрачати на оренду житла не більше 20% сукупних доходів родини, а решту покриває держава (з коштів, наданих міжнародними партнерами – ред.)", – зазначають в коментарі РБК-України у Мінсоцполітики.

З 29 січня цього року ВПО можуть подавати документи на отримання субсидії на оренду житла. Призначається субсидія за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які виїхали з окупованих регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, їхнє житло знищене або непридатне для проживання.

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, якщо орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами, орендар уже не отримує допомогу на проживання від держави або орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".

"При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати субсидію на оренду і субсидію на житлово-комунальні послуги (надається від держави – ред.)" – підкреслюють у Мінсоцполітики.

Екстрена підтримка для родин із дітьми

Під час евакуації населення із прикордонних регіонів, таких як Сумщина та Харківщина, влітку 2024 року, Мінсоцполітики при підтримці ЮНІСЕФ (Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при Організації Об'єднаних Націй) запровадили екстрену допомогу у розмірі 10 800 гривень на одну евакуйовану особу (з розрахунку 3 600 гривень на особу на три місяці). У 2024 році таку допомогу отримали понад 30 тисяч українців.

Виплати здійснюються таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до цього проживали на території Сумщини та Харківщини. Отримують відповідні виплати від Мінсоцполітики ті переселенці, які:

мають у складі сім'ї особу або дитину з інвалідністю до 18 років;

вважаються багатодітною сім'єю з дітьми до 18 років;

виховують одноосібно дітей (одинока мати/одинокий батько);

є малозабезпеченими з дітьми віком до 18 років.

Сьогодні виплати продовжуються тим, хто подав заявку на допомогу у 2024 році.

Щомісячні виплати від ООН

До кінця травня 2025 року продовжує діяти програма щомісячної підтримки найбільш вразливих ВПО. Разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН) Мінсоцполітики та Пенсійний фонд України реалізують допомогу особам, які мешкають на територіях активних або потенційних бойових дій, мають пенсію або соціальну допомогу менше ніж 3 250 грн або не отримують допомоги ВПО чи від інших міжнародних програм.

"Ця фінансова допомога призначена українцям з найвразливіших категорій", – уточнюють в пресслужбі Мінсоцполітики.

ВПП ООН щомісяця доплачує різницю до 3 250 грн пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які належать до ВПО.

Програма Світового банку

Ще один масштабний проєкт реалізується Мінсоцполітики спільно зі Світовим банком – INSPIRE. Його бюджет становить 1,2 млрд доларів США. Проєкт фінансується коштом позики з Цільового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує Уряд Японії.

INSPIRE дозволяє фінансувати 29 видів соціальних виплат, зокрема і для ВПО. У Мінсоцполітики зазначають, що гроші від Світового банку та Японії спрямовуються до загального фонду державного бюджету України, тож завдяки цій підтримці виплати ВПО та іншим уразливим громадянам здійснюються без затримок.