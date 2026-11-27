Сам факт отримання грошей на картку не означає автоматичної втрати субсидії. Під час призначення допомоги Пенсійний фонд враховує не всі надходження, а лише ті, які відповідно до законодавства належать до сукупного доходу домогосподарства.

Для розрахунку житлової субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи членів домогосподарства за визначений період. Зокрема, враховуються заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальні виплати, допомога з безробіття, дивіденди та інші передбачені законодавством надходження.

Окремо враховуються грошові перекази, отримані з-за кордону. Такі кошти належать до доходів, які можуть впливати на право домогосподарства отримувати житлову субсидію та на її розмір.

Водночас звичайні перекази грошей між родичами в Україні не означають, що кожне таке надходження автоматично буде зараховане до доходу сім'ї.

Якщо отримані кошти належать до доходів, які враховуються під час призначення субсидії, це може вплинути на розмір державної допомоги. Адже що більший сукупний дохід домогосподарства, то більшою може бути обов'язкова частка витрат на оплату комунальних послуг.

Водночас важливо розрізняти регулярний дохід, фінансову допомогу та інші перекази. Саме надходження грошей на банківську картку ще не є підставою для автоматичного припинення виплат.

Тому українцям, які отримують кошти від родичів, варто враховувати їхнє походження та характер. Якщо виникають сумніви щодо конкретного переказу, можна звернутися до Пенсійного фонду та уточнити, чи потрібно враховувати його під час розрахунку субсидії.