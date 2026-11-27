Сам факт получения денег на карту не означает автоматической потери субсидии. При назначении помощи Пенсионный фонд учитывает не все поступления, а только те, которые в соответствии с законодательством включаются в совокупный доход домохозяйства.

Для расчета жилищной субсидии Пенсионный фонд учитывает доходы членов домохозяйства за определенный период. В частности, это заработная плата, пенсия, стипендия, социальные выплаты, пособие по безработице, дивиденды и другие предусмотренные законодательством поступления.

Отдельно учитываются денежные переводы, полученные из-за границы. Такие средства относятся к доходам, которые могут повлиять на право домохозяйства получать жилищную субсидию и на ее размер.

В то же время обычные переводы денег между родственниками в Украине не означают, что каждое такое поступление автоматически будет включено в доход семьи.

Если полученные средства относятся к доходам, учитываемым при назначении субсидии, это может повлиять на размер государственной помощи. Ведь чем выше совокупный доход домохозяйства, тем больше может быть обязательная доля расходов на оплату коммунальных услуг.

При этом важно различать регулярный доход, финансовую помощь и другие переводы. Само по себе поступление денег на банковскую карту еще не является основанием для автоматического прекращения выплаты субсидии.

Поэтому украинцам, получающим деньги от родственников, следует учитывать происхождение и характер таких поступлений. Если возникают сомнения относительно конкретного перевода, можно обратиться в Пенсионный фонд и уточнить, нужно ли учитывать его при расчете субсидии.