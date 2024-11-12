Гроші від МВФ: чим ризикує Україна з приходом Трампа

Місія МВФ 11 листопада розпочала свою роботу в Києві з аналізу виконання програми фінансування України. Це вже шостий перегляд кредитної програми EFF на 15,6 млрд доларів, укладеної навесні 2023 року. За півтора роки дії програми, яка розрахована на 4 роки, Україна отримала вже 8,7 млрд доларів із загальної кредитної суми.

Перегляд програми має завершитися виділенням сьомого кредитного траншу у розмірі 1,1 млрд доларів. І поки що немає жодних сумнівів, що робота місії завершиться позитивним результатом, а гроші надійдуть на рахунки Нацбанку вже до кінця поточного року.

Україні до шостого перегляду програми потрібно було виконати чотири "маяки".

До листопада необхідно було:

проаналізувати довоєнні політики та практики середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансове становище підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів та стратегію приватизації.

У Мінфіні повідомили, що всі ці умови виконано.

Крім того, Україна рухається навіть із випередженням графіка. На сьогоднішній день виконано один маяк із дедлайном у грудні – вже ухвалено закон про забезпечення функціональної незалежності НКРЕКУ.

Опозиційні політики також відзначають прогрес у виконанні умов фінансування. "По маяках у нас зараз все Ок. Багато чого навіть наперед зробили", – заявив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Найближчим часом планується виконати ще один грудневий маяк – призначити наглядову раду компанії "Укренерго".

Ця умова з'явилася у програмі після того, як у вересні 2024 року два незалежні члени НР компанії заявили про відставку через тиск влади. Наглядову раду "Укренерго" потрібно призначити до 9 грудня. Але, за інформацією видання, це може статися вже до кінця листопада.

Мабуть єдиним питанням, яке може виникнути у МВФ, – доля законопроекту про підвищення податків (законопроект №11416 д) Документ направлений президенту України ще в жовтні, але досі не підписаний главою держави. Однак, джерела видання і народні депутати очікують, що документ таки буде підписано, оскільки проект бюджету 2025 року зверстаний з урахуванням змін, які містяться у цьому законопроекті.

Робота з МВФ може ускладнитися

Якщо всі попередні перегляди кредитної програми МВФ проходили практично без серйозних проблем, то подальша співпраця може дещо ускладнитись. Про це РБК-Україна сказали кілька джерел у владі.

"У нас є чіткі сигнали, що стане складніше", – сказав один із співрозмовників видання. "МВФ може стати більш обережним у роботі з Україною", – заявило ще одне джерело.

Побоювання пов'язані з приходом до влади нового президента США Дональда Трампа, який досить скептично ставиться до питання підтримки України. США є найбільшим акціонером Фонду, який має майже 17% голосів, що дозволяє блокувати рішення ради директорів.

Але на думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, такі побоювання поки що передчасні. "Я думаю, це припущення такого самого роду, як і можливість ініціювати командою Трампа мирні переговори з Росією. Нині багато хто має очікування різкої зміни зовнішньої політики США стосовно України після приходу до влади адміністрації нового президента. Але на даному етапі ці припущення нічим не підкріплені", – сказав він у коментарі РБК-Україна.

При цьому Ваврищук все ж не виключив, що до питання податків в Україні США після зміни влади можуть підходити більш принципово. "США хочуть мати більше аргументів на користь підтримки України", – зазначив співрозмовник. Тобто, даючи гроші, кредитори можуть наполегливіше вимагати від України шукати додаткові кошти всередині країни. Тут варто зазначити, що у програмі МВФ вже визначено джерело додаткового фінансування держбюджету 2025 року на випадок нестачі грошей – підвищення ПДВ.

Щоправда, поки що джерела видання в уряді кажуть, що підстав для подальшого підвищення податків немає.

Як виглядають фінансові перспективи України

Наразі фінансові перспективи України на наступний рік залишаються не зовсім визначеними. Питання з кредитуванням з боку G7 на 50 млрд доларів остаточно не вирішене. Є лише обіцянки виділити кредити від учасників об'єднання, зокрема від ЄС, Японії, США та Канади. Але досі не готові не те що кредитні договори, – навіть остаточні суми та умови цих кредитів не погоджені.

Поки що з упевненістю можна говорити лише про фінансування України за програмою Ukraine Facility. За нею 2025 року очікується надання 12 млрд євро. Джерела видання кажуть, що є також велика надія на ЄС, який пообіцяв кредит на 35 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Третє джерело – МВФ, який вже переглянув графік та обсяги фінансування на наступний рік, збільшивши суму траншей майже на 880 млн доларів.

Якщо зі всіх трьох джерел фінансування йтиме за планом, то наступного року Україна зможе набрати необхідні 38 млрд доларів і покрити дефіцит бюджету, якщо, звичайно, він не збільшиться. А ризики збільшення витрат через війну, що триває, залишаються досить серйозними.