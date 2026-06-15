"Гроші ті самі": у Міноборони назвали головну відмінність між контрактами та мобілізацією

Виплати контрактникам і мобілізованим в українській армії не відрізняються. Головна відмінність - можливість отримати відстрочку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.
Банік зазначив, що якщо порівнювати грошове забезпечення контрактника та мобілізованого піхотинця, які сидять поруч в одному окопі, то "все буде однаково".
"Тільки контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований продовжуватиме службу, принаймні, до демобілізації", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України представило масштабне оновлення системи виплат та умов служби в армії.
Згідно з новими правилами, українські піхотинці отримуватимуть найвищі зарплати у світі серед бойових фахівців - у середньому 300 тисяч гривень на місяць, а максимальні виплати сягатимуть 460 тисяч гривень.
Крім того, мінімальне забезпечення в тилу підвищать до 30 тисяч гривень, а для залучення іноземців планують відкрити ринок рекрутингу, щоб легіонери становили більше половини особового складу штурмових і піхотних підрозділів.
Водночас військовим стануть доступні три види контрактів: піхотно-штурмовий (на 10–14 місяців), бойовий (на 24 місяці) та базовий (на 24 місяці) контракти.
Головною особливістю нових умов є надання гарантованої відстрочки від мобілізації після завершення служби, термін якої залежатиме від часу перебування на "нулі" та попереднього бойового досвіду.
Для тих бійців, які раніше самовільно залишили частину, уряд відкриє спеціальне 100-денне вікно для офіційного повернення на службу через цифрові рапорти в застосунку "Армія+" або центри рекрутингу.