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Гроші до свята. Хто і як може подати заявку на виплату до Дня Незалежності

Фото: хто з українців має право на виплату до Дня Незалежності (Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Щорічно до Дня Незалежності держава надає деяким українцям грошову допомогу. Сума виплат становить від 450 до 3100 гривень, залежно від категорії громадян.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд online" в Telegram розповідає, хто і як може отримати виплату до Дня Незалежності.

Яка сума виплат до Дня Незалежності

Цю допомогу держава надає щороку в знак подяки й підтримки для тих, хто постраждав унаслідок воєн і репресій.

Суми допомоги розподілено залежно від статусу:

  • 3 100 грн - особи з інвалідністю I групи через війну, колишні малолітні в’язні концтаборів, які мають інвалідність;
  • 2 900 грн - особи з інвалідністю II групи з вищезгаданих причин;
  • 2 700 грн - особи з інвалідністю III групи;
  • 1 000 грн - учасники бойових дій, постраждалі на Майдані, колишні неповнолітні в’язні та діти, народжені в таборах;
  • 3 100 грн - особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
  • 650 грн - члени сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також вдови/вдівці, які не одружилися вдруге;
  • 450 грн - учасники війни, колишні в’язні, примусово вивезені, діти партизанів і підпільників.

Як подати заявку на виплату

Частина українців може отримати цю виплату автоматично, тобто жодної заявки не треба подавати. А саме:

  • пенсіонери, які мають право на цю виплату, отримають її у серпні разом із пенсією;
  • якщо людина не є пенсіонером, але проходить службу чи працює - кошти перерахуються на рахунок військової частини або організації на підставі заявки роботодавця.

Людям, які не є пенсіонерами й не працюють, але мають право на виплату, потрібно самостійно подати заяву до 1 серпня. Якщо у зазначений час не вдалося це зробити, то слід подати до 1 жовтня.

У заяві потрібно вказати:

  • паспортні дані;
  • номер банківської картки;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • дані з посвідчення, яке підтверджує статус та дає право на виплату.

До заяви додаються копії паспорта та посвідчення, а при особистому звернення слід пред'явити оригінали.

Заяву можна подати особисто у Пенсійному фонді або ЦНАПі, поштою на адресі територіального ПФУ, онлайн - через портал електронних послуг пенсійного фонду з КЕП.

Читайте також про те, що ООН продовжила виплати українським пенсіонерам.

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