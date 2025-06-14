Гроші до свята. Хто і як може подати заявку на виплату до Дня Незалежності

Щорічно до Дня Незалежності держава надає деяким українцям грошову допомогу. Сума виплат становить від 450 до 3100 гривень, залежно від категорії громадян.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд online" в Telegram розповідає, хто і як може отримати виплату до Дня Незалежності.
Цю допомогу держава надає щороку в знак подяки й підтримки для тих, хто постраждав унаслідок воєн і репресій.
Суми допомоги розподілено залежно від статусу:
Частина українців може отримати цю виплату автоматично, тобто жодної заявки не треба подавати. А саме:
Людям, які не є пенсіонерами й не працюють, але мають право на виплату, потрібно самостійно подати заяву до 1 серпня. Якщо у зазначений час не вдалося це зробити, то слід подати до 1 жовтня.
У заяві потрібно вказати:
До заяви додаються копії паспорта та посвідчення, а при особистому звернення слід пред'явити оригінали.
Заяву можна подати особисто у Пенсійному фонді або ЦНАПі, поштою на адресі територіального ПФУ, онлайн - через портал електронних послуг пенсійного фонду з КЕП.
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