Деньги к празднику. Кто и как может подать заявку на выплату ко Дню Независимости

Ежегодно ко Дню Независимости государство предоставляет некоторым украинцам денежную помощь. Сумма выплат составляет от 450 до 3100 гривен, в зависимости от категории граждан.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram рассказывает, кто и как может получить выплату ко Дню Независимости.
Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки для пострадавших в результате войн и репрессий.
Суммы помощи распределены в зависимости от статуса:
Часть украинцев может получить эту выплату автоматически, то есть никакой заявки не надо подавать. А именно:
Людям, которые не являются пенсионерами и не работают, но имеют право на выплату, нужно самостоятельно подать заявление до 1 августа. Если в указанное время не удалось это сделать, то следует подать до 1 октября.
В заявлении следует указать:
К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения, а при личном обращении следует предъявить оригиналы.
Заявление можно подать лично в Пенсионном фонде или ЦНАПе, по почте на адрес территориального ПФУ, онлайн - через портал электронных услуг пенсионного фонда с КЭП.
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