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Деньги к празднику. Кто и как может подать заявку на выплату ко Дню Независимости

Фото: кто из украинцев имеет право на выплату ко Дню Независимости (Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ежегодно ко Дню Независимости государство предоставляет некоторым украинцам денежную помощь. Сумма выплат составляет от 450 до 3100 гривен, в зависимости от категории граждан.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram рассказывает, кто и как может получить выплату ко Дню Независимости.

Какая сумма выплат ко Дню Независимости

Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки для пострадавших в результате войн и репрессий.

Суммы помощи распределены в зависимости от статуса:

  • 3 100 грн - лица с инвалидностью I группы из-за войны, бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность;
  • 2 900 грн - лица с инвалидностью II группы по вышеупомянутым причинам;
  • 2 700 грн - лица с инвалидностью III группы;
  • 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие на Майдане, бывшие несовершеннолетние узники и дети, рожденные в лагерях;
  • 3 100 грн - лица с особыми заслугами перед Родиной;
  • 650 грн - члены семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз;
  • 450 грн - участники войны, бывшие узники, принудительно вывезенные, дети партизан и подпольщиков.

Как подать заявку на выплату

Часть украинцев может получить эту выплату автоматически, то есть никакой заявки не надо подавать. А именно:

  • пенсионеры, которые имеют право на эту выплату, получат ее в августе вместе с пенсией;
  • если человек не является пенсионером, но проходит службу или работает - средства перечислятся на счет военной части или организации на основании заявки работодателя.

Людям, которые не являются пенсионерами и не работают, но имеют право на выплату, нужно самостоятельно подать заявление до 1 августа. Если в указанное время не удалось это сделать, то следует подать до 1 октября.

В заявлении следует указать:

  • паспортные данные;
  • номер банковской карточки;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • данные из удостоверения, которое подтверждает статус и дает право на выплату.

К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения, а при личном обращении следует предъявить оригиналы.

Заявление можно подать лично в Пенсионном фонде или ЦНАПе, по почте на адрес территориального ПФУ, онлайн - через портал электронных услуг пенсионного фонда с КЭП.

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