Гроші на світло: як ФОПам отримати до 15 000 гривень допомоги

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 17:47
UA EN RU
Гроші на світло: як ФОПам отримати до 15 000 гривень допомоги Фото: держава допоможе українцям з енергообладнанням (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Відсьогодні ФОПи можуть отримати енергетичну підтримку від уряду у розмірі від 7500 до 15000 гривень. Крім того, в Україні з'явився безвідсотковий кредит на енергообладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Вона розповіла, що ФОПи 2-3 груп з щонайменше одним найманим працівником, можуть безповоротну отримати від 7 500 до 15 000 гривень.

"Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах - аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку", - сказано в заяві прем'єра.

ФОПи зможуть використати гроші на:

  • купівлю або ремонт генераторів, а також іншого енергообладнання;
  • акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;
  • пальне для генераторів;
  • оплату світла для автономної роботи під час відключень.

"Програма працює за принципом грантів "Власна справа". Подати заявку можна онлайн через портал Дія - у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість", - пояснила Свириденко.

Допомога буде нарахована на Дія.Картку через п’ять банків: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Енергокредит на обладнання

"Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва", - йдеться у заяві очільниці уряду.

Вона зазначила, що кредит надається до трьох років, а гроші можна використати на генераційне обладнання.

Для отримання кредиту треба:

  • відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5-7-9";
  • подати заявку до банку-партнера програми;
  • пройти оцінку та отримати рішення банку.

За словами Свириденко, заявки вже почали приймати 17 банків-партнерів, пізніше їхня кількість зросте до 43. Вона наголосила, що заявки на енергокредити будуть розглядатися пріоритетно.

Допомога під час відключень

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергетичній системі України держава вирішила надати українцям до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для багатоповерхівок.

Крім того, уряд заборонив нараховувати українцям платіжки за опалення та воду, яких не було через ворожі обстріли.

Детальніше про те, як ФОПам отримати гроші на світло і тепло - в колонці заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль для РБК-Україна.

