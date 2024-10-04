Гроші скрізь. Як у мережі реагують на шокуючі статки керівниці МСЕК з Хмельницького

Інформаційний простір 4 жовтня сколихнула новина про викриття керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагаченні.

На Хмельниччині ДБР викрило керівницю обласного центру МСЕК та її сина, керівника обласного управління Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли майже 6 млн доларів готівкою у різних валютах.

У кабінеті жінки виявили 100 тис. дол., підроблені медичні документи та списки "ухилянтів". Вдома у посадовців вилучили 5,24 млн дол., 300 тис. євро та 5 млн. грн., прикраси та інші цінності.

Під час слідства жінка намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Фото із сумками грошей під вікнами будинку з’явилося у соцмережах.

Сумки з грошима під вікнами багатоповерхівки (фото - Радіо Свобода)

У коментарях під повідомленням ДБР люди обурюються подібними діями чиновників. Дехто висловлює припущення, що подібні випадки є і в інших регіонах нашої країни, дехто – побоювання, що ті, хто займається подібною діяльність залишаться без покарання.

Коментарі під дописом ДБР у Facebook (скріншот)

Соцмережі заполонили меми, на яких люди висміюють такі дії посадовців.

Фото/скріншоти із соцмереж