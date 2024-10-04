ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Деньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из Хмельницкого

Пятница 04 октября 2024 17:58
UA EN RU
Деньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из Хмельницкого Фото: Разоблачение главы Хмельницкого МСЭК и ее сына (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Информационное пространство 4 октября всколыхнула новость о разоблачении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына на незаконном обогащении.

РБК-Украина собрала реакцию пользователей соцсетей на эту новость.

В Хмельницкой области ДБР разоблачила руководительницу областного центра МСЭК и ее сына, руководителя областного управления Пенсионного фонда, на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли почти 6 млн долларов наличными в разных валютах.

В кабинете женщины обнаружили 100 тыс. долл., поддельные медицинские документы и списки "уклончан". Дома у чиновников изъяли 5,24 млн долл., 300 тыс. евро и 5 млн. грн., украшения и другие ценности.

В ходе следствия женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Фото с сумками денег под окнами дома появилось в соцсетях.

Деньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоСумки с деньгами под окнами многоэтажки (фото - Радио Свобода)

В комментариях под сообщением ДБР люди возмущаются подобными действиями чиновников. Некоторые высказывают предположение, что подобные случаи есть и в других регионах нашей страны, некоторые – опасения, что те, кто занимается подобной деятельностью, останутся без наказания.

Деньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоКомментарии под сообщением ДБР в Facebook (скриншот)

Соцсети заполонили мемы, на которых люди высмеивают такие действия должностных лиц.

Деньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоДеньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из ХмельницкогоФото/скриншоты из соцсетей

Напомним, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Татьяне Васильевне Крупе. Она депутат Хмельницкого областного совета от партии "Слуга Народа", входит в группу "Медицина Хмельнитчины" и является членом комиссии по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта. Кроме того, Татьяна Крупа занимает должность главного врача Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и имеет звание Заслуженного врача Украины.

Также мы рассказывали, что Киевский апелляционный суд обязал ДБР возбудить уголовное дело против генерала Юрия Содоля, которого в начале лета нынешнего года уволили с должности командующего Объединенными Силами ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий ГБР Коррупция
NEWS
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России