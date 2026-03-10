"Гроші не повернемо": Угорщина назвала захоплення інкасаторів Ощаду помстою за "Дружбу"

За словами Лазара, викрадені гроші та золото залишаться в Угорщині, доки не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Угорський міністр також визнав, що операція із захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку не була випадковою.

"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо", - сказав він.

Крім того, Лазар натякнув, що Будапешт і надалі може красти українські гроші, якщо питання із "Дружбою" залишиться нерозв’язаним.

"Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові поставки українських грошей через Угорщину", - зазначив угорський міністр.

Він також поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну. Лазар зазначив, що чим довше триватиме відновлення нафтопроводу, тим "ретельніше треба розслідувати" цю справу.

Затримання інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів.

Вони перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.

В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно все ще перебуває на території Угорщини. В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.