Гроші підуть за вчителем. Педагоги будуть проходити перекваліфікацію по-новому

За її словами, одним із ключових нововведень стане перехід на модель, де кошти, виділені державою на підвищення кваліфікації, будуть спрямовані безпосередньо на вчителя, а не на навчальні заклади.

За новими правилами, кожен вчитель самостійно вирішуватиме, куди йти на перекваліфікацію та як використовувати виділені кошти. Це має зробити педагогів більш активними і гнучкими у виборі навчальних програм.

"Це вже пілотувалося при вступі до вищих навчальних закладів: частину грошей залежно від кількості балів діти отримували на свої умовні рахунки. І далі вони самі визначали, йдуть вони вчитись у приватний заклад і там використовують свій грант і доплачують. Або ж йдуть у державний заклад", – говорить Надія Кузьмичова.

Одним із завдань держави стане забезпечення відповідної якості програм на ринку освітніх послуг. Для цього планується створити реєстр провайдерів з чіткими стандартами якості.