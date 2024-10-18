Деньги последуют за учителем. Педагоги будут проходить переквалификацию по-новому

В Украине планируется изменить подход к переквалификации учителей. Педагоги смогут самостоятельно выбирать, где им проходить дополнительное обучение.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель Министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.
По ее словам, одним из ключевых новшеств станет переход на модель, где средства, выделенные государством на повышение квалификации, будут направлены непосредственно на учителя, а не на учебные заведения.
По новым правилам, каждый учитель будет самостоятельно решать, куда идти на переквалификацию и как использовать выделенные средства. Это должно сделать педагогов более активными и гибкими в выборе обучающих программ.
"Это уже пилотировалось при поступлении в высшие учебные заведения: часть денег в зависимости от количества баллов дети получали на свои условные счета. И дальше они сами определяли, идут ли они учиться в частное заведение и там используют свой грант и доплачивают. Или же идут в государственное заведение", – говорит Надежда Кузьмичева.
Одной из задач государства станет обеспечение соответствующего качества программ на рынке образовательных услуг. Для этого планируется создать реестр провайдеров с четкими стандартами качества.
Ранее РБК-Украина также писало, что из-за войны школы Луганской области потеряли более 78% учеников первых классов в новом учебном году по сравнению с прошлыми годами. Надежда Кузьмичева отметила необходимость разграничения очного и дистанционного обучения для уменьшения нагрузки на учителей и повышения эффективности обучения. По ее словам, сохранение текущей системы не является выходом из ситуации и нужно искать новые способы обеспечения качества образования.
По словам заместителя министра образования, сейчас 84% школ работают в очном или смешанном формате, тогда как 14% заведений остаются на дистанционном обучении из-за опасности, связанной с близостью к фронту. Она также отметила важность строительства противорадиационных укрытий, где дети смогут не только прятаться, но и продолжать обучение во время воздушных тревог.
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