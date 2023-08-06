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Гроші на оздоровлення дітей: хто може отримати 14 тисяч гривень від держави

Фото: сім'ї з дітьми можуть отримати гроші на оздоровлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі сім'ї можуть отримати кошти на оздоровлення дітей. Йдеться про виплату 14 тисяч гривень на відпочинок дітей у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "єОздоровлення".

Цього року в Україні стартувала програма дитячого оздоровлення "гроші ходять за дитиною". У рамках програми можна отримати по 14 165 гривень. Ці кошти призначені для купівлі путівки для дітей в оздоровчий табір у Карпатах.

Допомога передбачена для сімей з дітьми, які:

  • проживали на тимчасово окупованих територіях;
  • перебували у зоні бойових дій;
  • мешкають на кордоні з Росією.

Також отримати допомогу можуть малозабезпечені категорії населення, а саме діти з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

Розраховувати на допомогу можуть сім'ї з таких областей:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської;
  • Київської.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як можна оформити свідоцтво про народження дитини онлайн через портал "Дія".

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