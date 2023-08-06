Деньги на оздоровление детей: кто может получить 14 тысяч гривен от государства

Некоторые семьи могут получить средства на оздоровление детей. Речь идет о выплате 14 тысяч гривен на отдых детей в Карпатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "ЕОздоровление".
В этом году в Украине стартовала программа детского оздоровления "деньги ходят за ребенком". В рамках программы можно получить по 14 165 гривен. Эти средства предназначены для покупки путевки для детей в оздоровительный лагерь в Карпатах.
Помощь предусмотрена для семей с детьми, которые:
Также получить помощь могут малообеспеченные категории населения, а именно дети с инвалидностью и многодетные семьи.
Рассчитывать на помощь могут семьи из следующих областей:
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