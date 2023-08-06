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Деньги на оздоровление детей: кто может получить 14 тысяч гривен от государства

Фото: семьи с детьми могут получить деньги на оздоровление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые семьи могут получить средства на оздоровление детей. Речь идет о выплате 14 тысяч гривен на отдых детей в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "ЕОздоровление".

В этом году в Украине стартовала программа детского оздоровления "деньги ходят за ребенком". В рамках программы можно получить по 14 165 гривен. Эти средства предназначены для покупки путевки для детей в оздоровительный лагерь в Карпатах.

Помощь предусмотрена для семей с детьми, которые:

  • проживали на временно оккупированных территориях;
  • находились в зоне боевых действий;
  • проживают на границе с Россией.

Также получить помощь могут малообеспеченные категории населения, а именно дети с инвалидностью и многодетные семьи.

Рассчитывать на помощь могут семьи из следующих областей:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской;
  • Киевской.

Ранее РБК-Украина объясняло, как можно оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн через портал "Дія".

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