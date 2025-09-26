UA

Війна в Україні

За гроші "одружувалася" з військовими: в Одесі викрили аферистку

Ілюстративне фото: ДБР викрило шлюбну аферу для звільнення з військової служби (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Жителька Одещини за гроші організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців, аби ті мали підстави звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Жителька Одещини з інвалідністю ІІ групи неодноразово виходила заміж за військовослужбовців. Ті, користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після "медового" місяця жінка поверталася в Україну та подавала на розлучення.

Так, інспектор прикордонної служби вирішив скористатися "успішним кейсом" та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби.

Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон.

За оперативними даними, такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів США.

Що загрожує аферистці

Наразі подружжю повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби (ч.4 ст.409 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

