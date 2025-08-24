Гроші, кохання та успіх: кому зі знаків Зодіаку пощастить з 25 до 31 серпня

Овен

Цей тиждень подарує Овнам несподівані фінансові можливості - можлива премія, новий підробіток або вигідна пропозиція.

В особистому житті очікується гармонія: якщо у вас є партнер - стосунки вийдуть на новий рівень, а самотні Овни можуть зустріти цікаву людину.

Успіх супроводжуватиме справи, пов'язані з навчанням або саморозвитком - усе, за що візьметеся, матиме результат.

Лев

Для Левів відкривається період стабільного прибутку - добре вдаватимуться фінансові оборудки, покупки та інвестиції.

У стосунках час для яскравих емоцій: романтичні побачення, приємні сюрпризи або навіть новий роман.

На роботі або у творчості з'являться можливості зростання - не бійтеся брати на себе ініціативу, удача на вашому боці.

Стрілець

На Стрільців чекає прорив у фінансовій сфері - можливо отримаєте гроші з несподіваного джерела або знайдете нову ідею для заробітку.

У коханні необхідно бути відкритими: зірки сприяють щирим розмовам і налагодженню зв'язку з партнером.

Успіх прийде через активність - що більше ініціативи проявите, то більше шансів отримати бажане.