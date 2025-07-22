Гроші до Дня Незалежності: хто і як може отримати спеціальні виплати

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про розмір грошової допомоги, яку зможуть отримати українці до Дня Незалежності.

Також ми розповідали, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть стати ВПО та отримати виплати.

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