UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Гроші до Дня Незалежності: хто і як може отримати спеціальні виплати

Фото: деякі українці отримають гроші до Дня Незалежності (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати матеріальну допомогу до Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня. Проте такі виплати передбачені не для всіх громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Разова допомога виплачується:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності; 
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;
  • членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • учасникам війни, колишнім в’язням (зокрема, малолітнім та  неповнолітнім) концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні разом із пенсією. 

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби. Якщо особа не є пенсіонером/не проходить службу та працює/не працює, то потрібно написати додатково заяву.

Способи подання заяви: 

  • особисто в Пенсійному фонді або в ЦНАПі;
  • поштою на адресу місцевого органу ПФУ;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ (інструкція тут).

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про розмір грошової допомоги, яку зможуть отримати українці до Дня Незалежності.

Також ми розповідали, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть стати ВПО та отримати виплати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд УкраїниДень незалежності УкраїниМіністерство соціальної політикиСоціальна допомога