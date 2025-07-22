Деньги ко Дню Независимости: кто и как может получить специальные выплаты

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о размере денежной помощи, которую смогут получить украинцы ко Дню Независимости.

Также мы рассказывали, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.

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