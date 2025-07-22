Гроші до Дня Незалежності: хто і як може отримати спеціальні виплати
Українці можуть отримати матеріальну допомогу до Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня. Проте такі виплати передбачені не для всіх громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.
Разова допомога виплачується:
- особам з інвалідністю внаслідок війни;
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;
- членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- учасникам війни, колишнім в’язням (зокрема, малолітнім та неповнолітнім) концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників.
Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні разом із пенсією.
Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби. Якщо особа не є пенсіонером/не проходить службу та працює/не працює, то потрібно написати додатково заяву.
Способи подання заяви:
- особисто в Пенсійному фонді або в ЦНАПі;
- поштою на адресу місцевого органу ПФУ;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ (інструкція тут).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про розмір грошової допомоги, яку зможуть отримати українці до Дня Незалежності.
Також ми розповідали, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть стати ВПО та отримати виплати.
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