Гроші до Дня Незалежності: хто і як може отримати спеціальні виплати

Українці можуть отримати матеріальну допомогу до Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня. Проте такі виплати передбачені не для всіх громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби. Якщо особа не є пенсіонером/не проходить службу та працює/не працює, то потрібно написати додатково заяву.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні разом із пенсією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про розмір грошової допомоги, яку зможуть отримати українці до Дня Незалежності.

Також ми розповідали, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть стати ВПО та отримати виплати.

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