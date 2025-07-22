Деньги ко Дню Независимости: кто и как может получить специальные выплаты
Украинцы могут получить материальную помощь ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа. Однако такие выплаты предусмотрены не для всех граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Разовая помощь выплачивается:
- лицам с инвалидностью вследствие войны;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
- членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, если они не женились во второй раз;
- членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- участникам войны, бывшим узникам (в частности, малолетним и несовершеннолетним) концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков.
Пенсионерам, имеющим право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет осуществлена в августе вместе с пенсией.
Тем, кто проходит службу, выплата будет проведена по месту службы. Если лицо не является пенсионером/не проходит службу и работает/не работает, то нужно написать дополнительно заявление.
Способы подачи заявления:
- лично в Пенсионном фонде или в ЦПАУ;
- по почте в адрес местного органа ПФУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ (инструкция здесь).
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о размере денежной помощи, которую смогут получить украинцы ко Дню Независимости.
Также мы рассказывали, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.
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