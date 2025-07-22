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Деньги ко Дню Независимости: кто и как может получить специальные выплаты

Киев, Вторник 22 июля 2025 16:30
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Деньги ко Дню Независимости: кто и как может получить специальные выплаты Фото: некоторые украинцы получат деньги ко Дню Независимости (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить материальную помощь ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа. Однако такие выплаты предусмотрены не для всех граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Разовая помощь выплачивается:

  • лицам с инвалидностью вследствие войны;
  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, если они не женились во второй раз;
  • членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • участникам войны, бывшим узникам (в частности, малолетним и несовершеннолетним) концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков.

Пенсионерам, имеющим право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет осуществлена в августе вместе с пенсией.

Тем, кто проходит службу, выплата будет проведена по месту службы. Если лицо не является пенсионером/не проходит службу и работает/не работает, то нужно написать дополнительно заявление.

Способы подачи заявления:

  • лично в Пенсионном фонде или в ЦПАУ;
  • по почте в адрес местного органа ПФУ;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ (инструкция здесь).

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о размере денежной помощи, которую смогут получить украинцы ко Дню Независимости.

Также мы рассказывали, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.

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