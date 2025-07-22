Деньги ко Дню Независимости: кто и как может получить специальные выплаты

Украинцы могут получить материальную помощь ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа. Однако такие выплаты предусмотрены не для всех граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Тем, кто проходит службу, выплата будет проведена по месту службы. Если лицо не является пенсионером/не проходит службу и работает/не работает, то нужно написать дополнительно заявление.

Пенсионерам, имеющим право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет осуществлена в августе вместе с пенсией.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о размере денежной помощи, которую смогут получить украинцы ко Дню Независимости.

Также мы рассказывали, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.

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