Гроші на дитину онлайн: як одинокі матері й батьки можуть отримувати гроші щомісяця

Відтепер одинокі матері або батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн за допомогою порталу "Дія". Це особливо зручно для тих, хто не має змоги залишити малюка, аби особисто звернутися до органів соцзахисту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Право на допомогу мають:
Заяву можна подати, навіть якщо дитина народилася за кордоном. Для цього потрібно звернутися офлайн до органу соцзахисту за місцем проживання в Україні.
Розмір щомісячної виплати залежить від віку дитини:
Для отримання грошової допомоги на дитину важливо, щоб була картка, відкрита спеціально для соцвиплат. Її можна оформити в одному з банків із відповідного переліку.
Щоб подати заявку через портал "Дія", виконайте наступні кроки:
До заяви додаються:
Можна подати документи особисто або рекомендованим листом до місцевого органу соцзахисту. Потрібно надати ті самі документи, що й для онлайн-оформлення.
У випадку, коли заяву не розглядають понад 10 днів, варто звернутися до управління соцзахисту, куди було її надіслано. Назву органу можна знайти на сформованій заяві з "Дії".
Нагадаємо, держава виплачує допомогу сім’ям, які доглядають за дітьми з тяжкими захворюваннями - навіть без статусу інвалідності. Отримати її можуть батьки, опікуни або усиновлювачі. Сума - 5126 грн (для дітей до 6 років) або 6392 грн (від 6 до 18 років) щомісяця. Оформити можна через соцзахист або онлайн через "Дію". Потрібна довідка ЛКК. Виплати тривають 6 місяців.
РБК-Україна також писало, що у 2025 році багатодітні родини ВПО з доходом до 4240 грн на людину можуть отримати 50% знижки на оплату житла, комунальних послуг і твердого палива. Пільги надаються за наявності посвідчення та реєстрації в реєстрі пільговиків. Також дітям доступні безкоштовні ліки, медпослуги, проїзд і оздоровлення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.