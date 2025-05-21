Гроші на дитину онлайн: як одинокі матері й батьки можуть отримувати гроші щомісяця

Хто може отримати виплати

Право на допомогу мають:

одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження немає даних про батька чи матір (або вони вписані "зі слів");

одинокі батьки, якщо інший з батьків помер, а новий шлюб не зареєстровано.

Заяву можна подати, навіть якщо дитина народилася за кордоном. Для цього потрібно звернутися офлайн до органу соцзахисту за місцем проживання в Україні.

Скільки платять у 2025 році

Розмір щомісячної виплати залежить від віку дитини:

до 6 років - 2563 гривні;

від 6 до 18 років - 3196 гривень;

від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) - 3028 гривень.

Для отримання грошової допомоги на дитину важливо, щоб була картка, відкрита спеціально для соцвиплат. Її можна оформити в одному з банків із відповідного переліку.

Як подати заяву онлайн

Щоб подати заявку через портал "Дія", виконайте наступні кроки:

перейдіть на портал "Дія" та оберіть пункт "Допомога на дитину одинокій матері або батьку";

натисніть "Подати заяву", авторизуйтесь;

оберіть підставу отримання допомоги;

внесіть дані про дитину та членів сім’ї;

додайте інформацію про доходи та майно;

підвантажте скановані документи (наприклад, довідку з закладу освіти, якщо дитині від 18 до 23);

перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом або "Дія.Підписом";

надішліть заяву - статус її розгляду буде відображатись у вашому кабінеті, а також надійде лист на e-mail.

Які документи потрібні

До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

витяг з реєстру актів цивільного стану або довідка про народження (з іноземної держави - якщо немає даних про батька);

довідка з навчального закладу (для дітей віком 18–23 роки);

копія рішення про усиновлення - для усиновлювачів;

довідка про смерть одного з батьків і про відсутність пенсії/допомоги по втраті годувальника - за потреби;

заява та декларація про доходи (форми доступні онлайн);

письмове пояснення - якщо немає довідок про доходи.

Якщо подаєте заяву офлайн

Можна подати документи особисто або рекомендованим листом до місцевого органу соцзахисту. Потрібно надати ті самі документи, що й для онлайн-оформлення.

У випадку, коли заяву не розглядають понад 10 днів, варто звернутися до управління соцзахисту, куди було її надіслано. Назву органу можна знайти на сформованій заяві з "Дії".