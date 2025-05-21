Деньги на ребенка онлайн: как одинокие матери и отцы могут получать деньги ежемесячно

Отныне одинокие матери или родители могут оформить пособие на ребенка онлайн с помощью портала "Дія". Это особенно удобно для тех, кто не имеет возможности оставить малыша, чтобы лично обратиться в органы соцзащиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Право на пособие имеют:
Заявление можно подать, даже если ребенок родился за границей. Для этого нужно обратиться офлайн в орган соцзащиты по месту жительства в Украине.
Размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребенка:
Для получения денежной помощи на ребенка важно, чтобы была карточка, открытая специально для соцвыплат. Ее можно оформить в одном из банков из соответствующего перечня.
Чтобы подать заявку через портал "Дія", выполните следующие шаги:
К заявлению прилагаются:
Можно подать документы лично или заказным письмом в местный орган соцзащиты. Нужно предоставить те же документы, что и для онлайн-оформления.
В случае, когда заявление не рассматривают более 10 дней, следует обратиться в управление соцзащиты, куда оно было отправлено. Название органа можно найти на сформированном заявлении из "Дії".
Напомним, государство выплачивает помощь семьям, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями - даже без статуса инвалидности. Получить ее могут родители, опекуны или усыновители. Сумма - 5126 грн (для детей до 6 лет) или 6392 грн (от 6 до 18 лет) ежемесячно. Оформить можно через соцзащиту или онлайн через "Дію". Нужна справка ВКК. Выплаты длятся 6 месяцев.
РБК-Украина также писало, что в 2025 году многодетные семьи ВПЛ с доходом до 4240 грн на человека могут получить 50% скидки на оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива. Льготы предоставляются при наличии удостоверения и регистрации в реестре льготников. Также детям доступны бесплатные лекарства, медуслуги, проезд и оздоровление.
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