Деньги на ребенка онлайн: как одинокие матери и отцы могут получать деньги ежемесячно

Кто может получить выплаты

Право на пособие имеют:

одинокие матери или отцы, которые не состоят в браке;

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении нет данных об отце или матери (или они вписаны "со слов");

одинокие родители, если другой родитель умер, а новый брак не зарегистрирован.

Заявление можно подать, даже если ребенок родился за границей. Для этого нужно обратиться офлайн в орган соцзащиты по месту жительства в Украине.

Сколько платят в 2025 году

Размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребенка:

до 6 лет - 2563 гривны;

от 6 до 18 лет - 3196 гривен;

от 18 до 23 лет (если ребенок учится) - 3028 гривен.

Для получения денежной помощи на ребенка важно, чтобы была карточка, открытая специально для соцвыплат. Ее можно оформить в одном из банков из соответствующего перечня.

Как подать заявление онлайн

Чтобы подать заявку через портал "Дія", выполните следующие шаги:

перейдите на портал "Дія" и выберите пункт "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";

нажмите "Подать заявление", авторизуйтесь;

выберите основание получения помощи;

внесите данные о ребенке и членах семьи;

добавьте информацию о доходах и имуществе;

подгрузите сканированные документы (например, справку из учебного заведения, если ребенку от 18 до 23);

проверьте заявление, подпишите его электронной подписью или "Дія.Подписью";

отправьте заявление - статус его рассмотрения будет отображаться в вашем кабинете, а также поступит письмо на e-mail.

Какие документы нужны

К заявлению прилагаются:

копия свидетельства о рождении ребенка;

выписка из реестра актов гражданского состояния или справка о рождении (из иностранного государства - если нет данных об отце);

справка из учебного заведения (для детей в возрасте 18-23 года);

копия решения об усыновлении - для усыновителей;

справка о смерти одного из родителей и об отсутствии пенсии/помощи по потере кормильца - при необходимости;

заявление и декларация о доходах (формы доступны онлайн);

письменное объяснение - если нет справок о доходах.

Если подаете заявление офлайн

Можно подать документы лично или заказным письмом в местный орган соцзащиты. Нужно предоставить те же документы, что и для онлайн-оформления.

В случае, когда заявление не рассматривают более 10 дней, следует обратиться в управление соцзащиты, куда оно было отправлено. Название органа можно найти на сформированном заявлении из "Дії".