ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Деньги на бизнес: три программы для ветеранов, которые помогут открыть свое дело

Вторник 28 мая 2024 19:15
UA EN RU
Деньги на бизнес: три программы для ветеранов, которые помогут открыть свое дело Как военным получить гранты на бизнес (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинские военные и члены их семей могут получить деньги на отрытие и развитие собственного дела. Кроме государственной программы, которая предоставляет до 1 млн грн, действуют также образовательно-грантовые инициативы для ветеранов, финансирующих запуск собственного бизнеса.

О том, как ветеранам получить грант на развитие собственного дела, рассказывает РБК-Украина.

До 100 тысяч гривен по программе "Траектория"

Сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" вместе с сетью мультимаркетов "Аврора" запустили образовательно-грантовую программу для военных и их второго супруга, чтобы помочь в открытии или продвижении своего дела.

Программа предлагает:

  • вебинар, как создать бизнес-план
  • групповые занятия с психологом
  • онлайн-лекции от ветеранов-предпринимателей
  • индивидуальные консультации

После обучения участники смогут представить свои бизнес-проекты. 50 участников, которые покажут лучшие результаты, смогут получить по 100 000 гривен на создание или развитие собственного бизнеса.

Для участия в программе нужно подать заявку до 16 июня, заполнив данные здесь.

20 тысяч гривен от ветеранского фонда

Украинский ветеранский фонд дает возможность получить 20 тысяч гривен на покупку товаров и оборудования для открытия или развития собственного бизнеса.

Подавать заявки на получение помощи может ветеран, его супруга/супруг, отец, мать, ребенок участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.

Необходимые документы для получения гранта:

  • паспорт заявителя с пропиской
  • выписка из ЕГР о ФЛП, или самозанятом лицо
  • документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны
  • документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка
  • документы, подтверждающие покупку инвентаря после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная)

Если вы отвечаете требованиям, то нужно заполнить заявление на сайте фонда. После проверки документов и одобрения заявки средства поступят в течение 10 дней. Проект действует до завершения военного положения.

До 1 миллиона гривен от государства по программе "Власна справа"

Государство оказывает помощь участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на открытие собственного бизнеса.

Члены семьи ветеранов (супруг, супруга) могут получить:

  • до 250 тыс. гривен - тогда создается одно рабочее место
  • от 250 тыс. до 500 тыс. гривен - создается два рабочих места

Участники боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, которые зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель, могут получить:

  • до 250 тыс. гривен - тогда создается одно рабочее место
  • от 250 тыс. до 500 тыс. гривен - создается два рабочих места
  • от 500 тыс. до 1 млн гривен - создается четыре рабочих места, получатель должен быть зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель не менее 36 месяцев до момента подачи заявления на получение гранта, вносит сумма софинансирования за счет собственных или кредитных средств (30% стоимости проекта)

Чтобы получить грант, нужно:

  • оформить заявление и составить бизнес-план
  • подать заявление и бизнес-план через портал ДЕЙСТВИЕ
  • заявление, подаваемое членом семьи, должно быть согласовано с супругой или супругом получателя (реализуется средствами портала "ДІЯ")
  • пройти собеседование в региональном центре занятости
  • дождаться решения от государственного центра занятости, которое поступит в личный кабинет на портале "ДІЯ"
  • в течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения: если вы физическое лицо - зарегистрируйтесь как ФЛП - обратитесь в АО "Ощадбанк", заключите договор гранта и подайте документы на открытие счета
  • используйте деньги на открытие и развитие собственного дела

Заявки на получение гранта можно подавать до 29 декабря 2024 года.

Добавим, что на конец апреля 2024 принято 552 решений по предоставлению грантов для ветеранов и их супругов. Такие данные приводит Министерство экономики. Чаще всего ветераны открывают свой бизнес в сфере торговли и ремонта (25% грантов), производстве (18%), кафе и пекарне (16%), услуги (8%).

Читайте также о том, как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию.

Раньше мы писали о том, как пройти бесплатную реабилитацию в Украине и за границей.

В ходе подготовки публикации использовали материалы: Минцифра/Telegram, Государственная служба занятости, Украинский ветеранский фонд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес Ветеран
NEWS
Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины
Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление