Деньги на бизнес: три программы для ветеранов, которые помогут открыть свое дело
Украинские военные и члены их семей могут получить деньги на отрытие и развитие собственного дела. Кроме государственной программы, которая предоставляет до 1 млн грн, действуют также образовательно-грантовые инициативы для ветеранов, финансирующих запуск собственного бизнеса.
О том, как ветеранам получить грант на развитие собственного дела, рассказывает РБК-Украина.
До 100 тысяч гривен по программе "Траектория"
Сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" вместе с сетью мультимаркетов "Аврора" запустили образовательно-грантовую программу для военных и их второго супруга, чтобы помочь в открытии или продвижении своего дела.
Программа предлагает:
- вебинар, как создать бизнес-план
- групповые занятия с психологом
- онлайн-лекции от ветеранов-предпринимателей
- индивидуальные консультации
После обучения участники смогут представить свои бизнес-проекты. 50 участников, которые покажут лучшие результаты, смогут получить по 100 000 гривен на создание или развитие собственного бизнеса.
Для участия в программе нужно подать заявку до 16 июня, заполнив данные здесь.
20 тысяч гривен от ветеранского фонда
Украинский ветеранский фонд дает возможность получить 20 тысяч гривен на покупку товаров и оборудования для открытия или развития собственного бизнеса.
Подавать заявки на получение помощи может ветеран, его супруга/супруг, отец, мать, ребенок участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.
Необходимые документы для получения гранта:
- паспорт заявителя с пропиской
- выписка из ЕГР о ФЛП, или самозанятом лицо
- документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны
- документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка
- документы, подтверждающие покупку инвентаря после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная)
Если вы отвечаете требованиям, то нужно заполнить заявление на сайте фонда. После проверки документов и одобрения заявки средства поступят в течение 10 дней. Проект действует до завершения военного положения.
До 1 миллиона гривен от государства по программе "Власна справа"
Государство оказывает помощь участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на открытие собственного бизнеса.
Члены семьи ветеранов (супруг, супруга) могут получить:
- до 250 тыс. гривен - тогда создается одно рабочее место
- от 250 тыс. до 500 тыс. гривен - создается два рабочих места
Участники боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, которые зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель, могут получить:
- до 250 тыс. гривен - тогда создается одно рабочее место
- от 250 тыс. до 500 тыс. гривен - создается два рабочих места
- от 500 тыс. до 1 млн гривен - создается четыре рабочих места, получатель должен быть зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель не менее 36 месяцев до момента подачи заявления на получение гранта, вносит сумма софинансирования за счет собственных или кредитных средств (30% стоимости проекта)
Чтобы получить грант, нужно:
- оформить заявление и составить бизнес-план
- подать заявление и бизнес-план через портал ДЕЙСТВИЕ
- заявление, подаваемое членом семьи, должно быть согласовано с супругой или супругом получателя (реализуется средствами портала "ДІЯ")
- пройти собеседование в региональном центре занятости
- дождаться решения от государственного центра занятости, которое поступит в личный кабинет на портале "ДІЯ"
- в течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения: если вы физическое лицо - зарегистрируйтесь как ФЛП - обратитесь в АО "Ощадбанк", заключите договор гранта и подайте документы на открытие счета
- используйте деньги на открытие и развитие собственного дела
Заявки на получение гранта можно подавать до 29 декабря 2024 года.
Добавим, что на конец апреля 2024 принято 552 решений по предоставлению грантов для ветеранов и их супругов. Такие данные приводит Министерство экономики. Чаще всего ветераны открывают свой бизнес в сфере торговли и ремонта (25% грантов), производстве (18%), кафе и пекарне (16%), услуги (8%).
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В ходе подготовки публикации использовали материалы: Минцифра/Telegram, Государственная служба занятости, Украинский ветеранский фонд.