Грошей на пенсії стане більше: у бюджеті-2027 заклали збільшення фінансування

Видатки Пенсійного фонду у 2027 році зростуть більш ніж на 200 мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Закону "Про Державний бюджет на 2027 рік", який підготувало Міністерство фінансів.
Видатки Пенсійного фонду у 2027 році заплановані на рівні 1 трильйона 278,8 мільярда гривень.
Частину коштів фонду покриє держбюджет. Трансферт із бюджету на доплати до пенсій у 2027 році складе 292,8 мільярда гривень. Це на 41,5 мільярда гривень більше, ніж торік.
Ці доплати - частина загальних соціальних виплат і заходів Міністерства соціальної політики. На них у проєкті бюджету передбачили 540,3 мільярда гривень. Порівняно з 2026 роком ця сума зросте на 72,6 мільярда гривень.
Нагадаємо, Пенсійний фонд попереджав, що деяким отримувачам пенсій доведеться повернути гроші. Це стосується тих, хто вчасно не повідомив фонд про зміну паспортних даних, банківських реквізитів чи місця роботи.
На інформування дається лише 10 днів, інакше нараховані зайві кошти доведеться повертати.
Нагадаємо, пенсіонерам, які живуть за кордоном, можуть тимчасово зупинити виплати.
Юристка пояснювала, що гроші призупиняють, якщо людина не проходить підтвердження особи через "Дію", відеозв'язок або консульство, але право на пенсію при цьому зберігається.