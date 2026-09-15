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Грошей в бюджеті обмаль. Від сьогодні в Україні фінансують лише 3 сфери, - нардепка

20:01 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото: Україна знову стикнулася з бюджетною кризою (Getty Images)

Бюджетна кризна в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Наразі гроші є лише на найнеобхідніші сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк у Telegram.

Бюджетна криза в Україні

За словами нардепки, з 15 вересня в Україні фінансуються лише три сфери:

  • соціальні видатки,
  • зарплати бюджетникам,
  • утримання військових.

Василевська-Смаглюк каже, що грошей в бюджеті обмаль.

"Подивимось, що Верховна Рада наголосує завтра з міжнародних вимог: посилки, секютеризація. SEPA (Єдина зона платежів в євро - ред.) в порядку денному немає", повідомила вона.

На її думку, нардепи побоюються "невинного реєстру банківських рахунків і сейфів".

"Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать, і один за одним слідкують", - впевнена вона.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Нардепам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про необхідність додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів для ЗСУ. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.

Крім того, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.

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