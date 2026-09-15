Грошей в бюджеті обмаль. Від сьогодні в Україні фінансують лише 3 сфери, - нардепка

Бюджетна кризна в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Наразі гроші є лише на найнеобхідніші сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк у Telegram.
За словами нардепки, з 15 вересня в Україні фінансуються лише три сфери:
Василевська-Смаглюк каже, що грошей в бюджеті обмаль.
"Подивимось, що Верховна Рада наголосує завтра з міжнародних вимог: посилки, секютеризація. SEPA (Єдина зона платежів в євро - ред.) в порядку денному немає", повідомила вона.
На її думку, нардепи побоюються "невинного реєстру банківських рахунків і сейфів".
"Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать, і один за одним слідкують", - впевнена вона.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Нардепам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти.
Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про необхідність додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів для ЗСУ. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.
Крім того, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.