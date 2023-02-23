Громов заявив, що ЗСУ "звели нанівець" наступ росіян біля Кремінної

"Захисники України завдали противнику втрат та звели нанівець його спроби наступу в районах населених пунктів Невське, Червонопопівка, Кремінна та Білогорівка", - сказав він.

За словами бригадного генерала, противник намагається на окремих ділянках відновити втрачене положення, але успіху не має.

Як повідомлялось, росіяни у Луганській області зазнали серйозних втрат, тому сьогодні на лінії фронту фіксують відносну тишу.

Зазначимо, минулої доби, 22 лютого, ЗСУ відбили близько 90 атак противника. Водночас окупанти провалили наступ на двох напрямках.

Також ЗСУ розбили ДРГ противника, які намагалися перетнути український кордон у Харківській області, а також успішно контратакували позиції бойовиків ПВК "Вагнера" біля Бахмута.