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Громов про можливий наступ на Київ: ЗСУ намагатимуться випередити противника

Фото: ЗСУ намагатимуться випередити супротивника, щоб не допустити нового наступу на Київ (facebook com CinCAFU)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі українські військові роблять все можливе, щоб протистояти можливому наступу на Київ знову. При цьому оборонні рубежі будуються не лише в межах Києва, а й у всіх напрямках, де загроза залишається реальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію", - сказав він.

Висловлюючись стосовно оповіщення населення про наступ противника, Громов констатував, що, звичайно, це не буде ні для кого таємниця.

"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові нарощують оборонні рубежі Києва. Навколо столиці створюється багатоешелонований захист.

Як повідомлялось, Росія продовжує перекидати своїх військових до Білорусі й проводити заходи підготовки спільних Збройних сил. Водночас ситуація на кордоні й надалі залишається контрольованою та стабільною.

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