Громов про контроль Соледара ЗСУ: відсотки рахувати недоречно

"Стосовно Соледара: ідуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку - намагається контролювати ворог. Бої ідуть, бої запеклі. Поки так", - сказав він.

Що відомо про ситуацію в Соледарі

Сьогодні, 12 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що найважчі бої на сьогодні тривають в районі Соледара на Донбасі. Ворог продовжує свої штурми, але зазнає значних втрат та не має успіху.

11 січня російські пропагандисти заявили, що нібито бойовики ПВК "Вагнера" захопили Соледар Донецької області та контролюють усю територію міста. На це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що заяви окупантів про "взяття" Соледара - фейк, а Росія не контролює місто. За його словами, битва за Соледар є важливою, оскільки перевага ворога на цьому плацдармі дасть йому змогу вийти на нові рубежі - Слов'янськ та Краматорськ.

До цього, 9 січня, Маляр заявляла, що росіяни розпочали потужний штурм Соледара. Для наступу вони задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів "вагнерівців".