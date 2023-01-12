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Громов о контроле Соледара ВСУ: проценты считать неуместно

Фото: в Генштабе ВСУ отказались называть процент контроля Соледара (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оценивать, какой именно процент города Соледар Донецкой области контролируют ВСУ, и где продолжаются тяжелые бои, некорректно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Что касается Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока да", - сказал он.

Что известно о ситуации в Соледаре

Сегодня, 12 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что самые тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Донбассе. Враг продолжает свои штурмы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

11 января российские пропагандисты заявили, что якобы боевики ЧВК "Вагнера" захватили Соледар Донецкой области и контролируют всю территорию города. На это спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что заявления оккупантов о "взятии" Соледара - фейк, а Россия не контролирует город. По его словам, битва за Соледар важна, поскольку преимущество врага на этом плацдарме позволит ему выйти на новые рубежи - Славянск и Краматорск.

До этого, 9 января, Маляр заявляла, что россияне начали мощный штурм Соледара. Для наступления они задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов "вагнеровцев".

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